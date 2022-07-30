رئيس سريلانكا: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تأخر إلى سبتمبر

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن الرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسينغه قوله السبت إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تأخر إلى سبتمبر أيلول بسبب الاضطرابات التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب الوكالة، قال ويكريميسينغه في أول خطاب يلقيه منذ انتخبه البرلمان إن الاتفاق تأخر لمدة شهر على الرغم من أنه سعى حتى وهو في منصب رئيس الوزراء إلى إبرامه بحلول أوائل أغسطس آب.

يشار إلى أن ويكريميسينغه الذي شغل منصب رئيس الوزراء ستّ مرات، تولى الآن رياسة البلاد بدعم حزب راجابكسا.

وأُرغم الرئيس السابق على الفرار عندما اقتحم عشرات آلاف المتظاهرين مقرّه الرسمي بعد تظاهرات استمرّت أشهرًا في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية.

ويعاني السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة من نقص خطر في المواد الأساسية منذ نهاية العام الماضي، إذ إن البلاد لم تعد تملك عملات أجنبية لتمويل وارداتها الأساسية.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف نيسان/أبريل وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ.