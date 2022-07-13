رئيس سريلانكا يتجه إلى سنغافورة بعد فراره إلى جزر المالديف

قال مصدر حكومي في سريلانكا لرويترز إن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا سيتوجه إلى سنغافورة بعد فراره إلى جزر المالديف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع استمرار الاحتجاجات في كولومبو.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، إن راجاباكسا ربما يرسل استقالته إلى رئيس البرلمان السريلانكي بعد وصوله إلى سنغافورة.

ولم يرد أحد مساعدي راجاباكسا وحكومة سنغافورة حتى الآن على طلبات للتعليق.

ووصل غوتابايا راجاباكسا، الأربعاء، المالديف على خلفية احتجاجات شعبية عارمة ضده، وفق ما أفاد مسؤولون.

والطائرة العسكرية وهي من طراز أنطونوف-32 أقلعت من المطار الدولي الرئيسي وعلى متنها أربعة أشخاص، بينهم الرئيس البالغ 73 عاما وزوجته وحارس شخصي، وفق ما أفاد مسؤولون في سلطات الهجرة وكالة “فرانس برس”.

من جهته، قال مسؤول في سلطات الهجرة “لقد خُتمت جوازات سفرهم واستقلّوا رحلة القوات الجوية الخاصة”.

وبعد ساعات قليلة من فرار رئيس سريلانكا من البلاد، الأربعاء، نحو جزر المالديف، أظهرت مشاهد لمسؤول هناك يستقبل موكب سيارات “غامض”، يبدو أنه للرئيس الفار.

وكانت القوات الجوية السريلانكية أعلنت في بيان أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا وزوجته غادرا على متن طائرة عسكرية متجهة إلى جزر المالديف، وفور وصولهما تم اصطحابهما، بحراسة الشرطة، إلى وجهة لم تُعرف في الحال، وفق مسؤول في مطار ماليه عاصمة المالديف.