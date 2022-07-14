رئيس سريلانكا يقدم استقالته بالبريد الإلكتروني

أرسل رئيس سريلانكا، جوتابايا راجاباكسا، رسالة استقالة بالبريد الإلكتروني إلى رئيس البرلمان، مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر مطلع لرويترز، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الرسالة، التي أُرسلت بعد وقت قصير من وصول راجاباكسا إلى سنغافورة، ستُقبل بهذا الشكل نظرا لإرسالها بالبريد الإلكتروني.

وفي وقت سابق، أعلن المتظاهرون المعارضون للحكومة في سريلانكا أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت متحدثة باسم المتظاهرين: “سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فورا، لكن سنواصل كفاحنا”.

واقتحم المتظاهرون هذه المباني العامة والقصور في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوع.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة عاجلة إلى القادة السياسيين في سريلانكا، وغرد عبر “تويتر”، قائلا: “أحث جميع قادة الأحزاب في سريلانكا إلى التوصل لحل يسمح بانتقال سلمي وديمقراطي بالبلاد”.

وأضاف غوتيريش: “أتابع الوضع في سريلانكا عن كثب وأدعو لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق مطالب المحتجين”.

وخلال الأيام الماضية سجلت الأحداث في سريلانكا تسلسلا سريعا رفع منسوب الغضب الشعبي إلى أقصاه وطوق قصر الرئيس قبل إعلان الطوارئ للتعامل مع وضع ضبابي.

تطورات اختزلت مسار الأزمة وطوت صفحة الرئيس جوتابايا راجاباكسا بفراره إلى المالديف تحت ضغط احتجاجات واسعة طاردته في قصره، لكنها تفتح المجال على مصير غامض لبلد يواجه أسوأ أزماته منذ استقلاله قبل 74 عاما.