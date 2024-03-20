الأربعاء 10 رمضان 1445 ﻫ - 20 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس شركة فيتول: أزمة البحر الأحمر تزيد الاستهلاك العالمي للوقود 100 ألف ب/ي

منذ 20 دقيقة
سفينة بحرية في البحر الأحمر

سفينة بحرية في البحر الأحمر

A A A
طباعة المقال

كشف الرئيس التنفيذي لدى شركة فيتول لتجارة الطاقة والسلع، راسل هاردي، اليوم الأربعاء إن قطاع الشحن يستهلك 100 ألف برميل وقود إضافية يوميا للإبحار لمسافات أطول تجنبا لعبور البحر الأحمر.

وأضاف هاردي أن المسافة الإجمالية التي تبحرها السفن تزيد نحو ثلاثة بالمئة على ما كانت عليه قبل بدء جماعة الحوثي اليمنية شن الهجمات على حركة الشحن.

وذكر أن حركة مرور ناقلات النفط في البحر الأحمر مرتفعة اليوم عما كانت عليه منذ خمس سنوات، لكن الصراعات العالمية أحدثت تحولات في تدفقات التجارة العالمية.

وتابع خلال جلسة حوارية في مؤتمر (سيرا ويك) للطاقة المنعقد في هيوستون بولاية تكساس “كان علينا إعادة تغيير مسارات كثيرة في جميع الأنحاء”.

وأردف “ثمة مزيد من التحركات غير المعتادة تحدث اليوم عما كانت عليه في 2019”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

هجمات إلكترونية إيرانية - تعبيرية
بينهم إيرانيون.. واشنطن تحذر من هجمات قراصنة لتخريب شبكات المياه
سبائك الذهب
ارتفاع أسعار الذهب بعد تجدد رهانات خفض الفائدة عقب قرار المركزي الأمريكي
اشتباكات السودان
مسؤولة أممية تحذر: السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
إنتظرونا... المرّة المُقبلة سنُداهم المتاجر بـ"RAPPEL"
قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
الخطر يقترب من لبنان.. وهذا ما لم تكشفه واشنطن
عناصر من حزب الله
الجيش الإسرائيلي: حزب الله رفض دعوتنا للسلام!