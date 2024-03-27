رئيس صربيا يثير الهلع بين شعبه.. "يصعب عليّ أن أنقل لكم هذه الأخبار"!

أثارت تصريحات رئيس صريبا ألكسندر فوتشيتش (الأربعاء 27-3-2024) موجة من القل والهلع في البلاد، بعدما أشار إلى وجود أخبار صعبة جداً، ولكنه امتنع عن كشفها.

وقال فوتشيتش في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “يصعب عليّ حالياً أن أقول ما هي الأخبار التي تلقيناها خلال الـ48 ساعة الأخيرة”.

كما ذكر أن تلك الأخبار “تهديد مباشر للمصالح الوطنية الحيوية لصربيا وجمهورية صرب البوسنة”.

فيما قال إنه سيبلغ الشعب الصربي في الأيام المقبلة بجميع التحديات التي تنتظره، وأضاف: “سيكون الأمر أصعب من أي وقت مضى”.

بحسب الادعاءات التي ظهرت، فإن الرئيس فوتشيتش أدلى بهذا التصريح بعد أن أعلن الممثل الأعلى للبوسنة والهرسك، كريستيان شميدت، أنه أجرى “تغييرات فنية” على قانون الانتخابات في البلاد.

وبحسب تفسير آخر، ربما يكون فوتشيتش قد تلقى معلومات حول انضمام كوسوفو إلى مجلس أوروبا.

في الإطار، قال وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوجيفيتش، إن كوسوفو قدمت اليوم طلب ترشحها إلى مجلس أوروبا، معتبراً الأمر انتهاكاً للقانون الدولي.