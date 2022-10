رئيس طاجكستان يعاتب بوتين على الهواء: عاملونا باحترام

وجه رئيس طاجكستان إمام علي رحمن مباشرة، رسالة عتاب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة آسيا الوسطى وروسيا في أستانة.

فبينما كانت الكاميرات تبث مباشرة على الهواء، كلمات المشاركين، هم رحمن مخاطبا بوتني، ومطالبا إياه باحترام مصالح دول الاتحاد السابقة تماما كما تفعل تلك الدول ومن ضمنها طاجكستان في مراعاة مصالح موسكو.

Tajikistan's president demands respect from Russian President Vladimir Putin in a remarkable outburst at Central Asia-Russia summit in Astana pic.twitter.com/dKyHrk5EPi

— Peter Leonard (@Peter__Leonard) October 14, 2022