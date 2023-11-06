رئيس طيران الرياض: الشركة ستعلن طلبية طائرات ضيقة البدن قريبا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض الناشئة أن الشركة ستعلن عن صفقة لشراء عدد “كبير” من الطائرات ضيقة البدن في الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي يسعى فيه لتأسيس ثاني شركة طيران سعودية التي من المقرر تدشينها في عام 2025.

وعُين توني دوجلاس الرئيس السابق لشركة الاتحاد للطيران في مارس آذار الماضي رئيسا لطيران الرياض المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وبعدما طلبت طيران الرياض 72 طائرة من طراز بوينج 787 عريضة البدن، قال دوجلاس إن الطائرات ضيقة البدن هي التالية.

وأضاف في مقابلة بلندن اليوم الاثنين “انتهت حملتنا (لشراء طائرات) ضيقة البدن… أعتقد أننا سنعلن ذلك خلال الأسابيع المقبلة على الأرجح”.

وهناك تكهنات بأن الشركة قد تعلن عن الصفقة في معرض دبي للطيران الذي يقام في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر تشرين الثاني.

ورفض دوجلاس الإفصاح عن عدد الطائرات التي ستشتريها طيران الرياض، لكنه وصف الطلبية بأنها “كبيرة” وقال إن الصفقة ستكون “إشارة واضحة جدا على النوايا”.

وأضاف “إنها أكبر شركة ناشئة منذ تأسيس الخطوط الجوية القطرية”.

ويأتي تأسيس شركة طيران وطنية سعودية ثانية إلى جانب الشركة الوطنية الحالية في إطار خطة المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وعبر دوجلاس عن ثقته في أنه سيكون هناك طلب على السفر.

وذكر أن شركة الطيران الجديدة ستستفيد من الاقتصاد السعودي سريع النمو ومن خطة لجذب المزيد من السياح إلى المملكة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الشركة الجديدة ستسعى إلى عمليات اندماج واستحواذ لمساعدتها على النمو، قال “لا، إنها تتطور بصورة طبيعية”.

وأضاف أن أول وجهات لطيران الرياض ستكون إلى المدن الرئيسية في أوروبا والمطلة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا. ومن المقرر انطلاق الرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2025.

وأوضح أن طيران الرياض ستكون قد حصلت على أماكن في المطارات الرئيسية بحلول ذلك الوقت رغم أن مطارات مثل هيثرو في لندن تقترب بالفعل من طاقتها الاستيعابية القصوى.

وقال “لن يكون الأمر سهلا… لكن يجب أن نثق في أننا سنحل كل ذلك”.