رئيس فاغنر الروسية: ماكرون يعيش في عالم من الأوهام

قال يفغيني بريغوجين رئيس شركة فاغنر الروسية، السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعيش في عالم من الأوهام، وذلك ردًا على قوله إن “مجموعة فاغنر أصبحت رسميًا جزءًا من الجيش الروسي”.

وقال بريغوجين المعروف بـ “طباخ بوتين”: “الرفيق ماكرون، أنت تعيش في عالم من الأوهام، وليس لديك سوى القليل من المعلومات حول ما يحدث في أفريقيا وما يحدث في موسكو”.

وأضاف عبر قناته على التلغرام: “لم يكن لمجموعة فاغنر علاقة بالجيش الروسي، فهي جيش خاص، عمل ويعمل وسيعمل في جميع أنحاء العالم، بقدر ما ترغب أنت وأصدقاؤك الأمريكيون في أن يكون الأمر بخلاف ذلك، نحن نحمي أولئك الذين تم إذلالهم على مدى عقود عديدة”.

وكان ماكرون قد قال، أمس الجمعة، خلال مؤتمر ميونخ إنه “تحدث قبل عام مع فلاديمير بوتين، الذي نفى علاقة الجيش الروسي بفاغنر”، مضيفًا أن “شركة فاغنر الآن أصبحت رسميًا جزءًا من الجيش الروسي، وأداة مباشرة للاتحاد الروسي لارتكاب الجرائم، وإحداث الفوضى”.