رئيس فنزويلا سيحضر القمة الإيبيرية-الأمريكية في الدومنيكان

قالت مسؤولة المراسم الخاصة بالقمة الإيبيرية الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيحضر القمة التي تستضيفها جمهورية الدومنيكان.

وأضافت المسؤولة ماريان كروز “نرحب بالرئيس نيكولاس مادورو الذي في طريقه إلى جمهورية الدومنيكان”.

وتضم القمة قادة دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال.

ولم تعلن الحكومة الفنزويلية عن خطط سفر مادورو، ولم ترد وزارة الاتصالات والمعلومات بعد على طلب للتعليق.

وسيكون حضور مادورو للقمة التي تعقد اليوم وغدا في سانتو دومينجو أول رحلة خارجية له هذا العام.

وتتجاهل العديد من الحكومات مادورو لأسباب منها الانتخابات التي أسفرت عن إعادة انتخابه والتي سخر منها المراقبون الدوليون باعتبارها زائفة. وقد يشير حضوره القمة إلى مسعى للحصول على مزيد من الاعتراف الدولي.

وقال المنظمون إن من المتوقع أن يبحث المشاركون في القمة قضايا تتعلق بالأمن الغذائي وحماية البيئة والحقوق المتعلقة بالتحول الرقمي.