رئيس قازاخستان يجري انتخابات رئاسية مبكرة

يجري رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف انتخابات رئاسية مبكرة، الأحد، في حكم المؤكد أنه سيفوز بها ويشدد قبضته على السلطة بعد أقل من عام من تهميشه لسلفه نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد طويلا.

وصعد الدبلوماسي السابق توكاييف للسلطة في 2019 بعدما اختاره نزارباييف بنفسه لخلافته. وظل نزارباييف الحاكم الوحيد للبلاد منذ العهد السوفيتي، لكن توكاييف أدار ظهره لأستاذه السابق بعد انتفاضة في يناير كانون الثاني وصفها بأنها محاولة انقلاب.

ومن شأن تحقيق فوز انتخابي جديد، وهو أمر مُسلّم به في ظل خوضه السباق أمام خمسة مرشحين مغمورين، أن يمنح توكاييف (69 عاما) تفويضا مطلقا على غرار ذلك الذي حظي به نزارباييف وهو يرسخ حكم الفرد خلال خمس ولايات رئاسية متتالية.

وتخلى نزارباييف، الذي ظل متمسكا بمناصب مهمة بعد التنحي عن الرئاسة، عن تلك المناصب خلال انتفاضة قُتل فيها 238 شخصا. وأجبر توكاييف منذ ذلك الحين حلفاء نزارباييف على ترك مناصب أخرى وأعاد اسم العاصمة إلى آستانة بعد أن كانت تحمل اسم نور سلطان تكريما للرئيس السابق.

واستعان توكاييف بروسيا لإخماد الانتفاضة لكنه حافظ منذ ذلك الحين على مسافة مع موسكو متجنبا التعبير عن أي تأييد علني لحربها في أوكرانيا.

وتعد روسيا أكبر شريك تجاري لقازاخستان، وأضر انزلاق موسكو إلى الركود بالنمو الاقتصادي لقازاخستان، كما ساعد ارتفاع قيمة الروبل مدعوما بضوابط رأس المال في دفع التضخم بقازاخستان إلى أعلى مستوى له في 14 عاما.

وأشرف توكاييف، وهو زير خارجية أسبق ونائب سابق للأمين العام للأمم المتحدة، على إصلاحات دستورية حددت فترة الرئاسة بولايتين، كما تعهد بتقليل الفجوة بين الدخول بالقضاء على الفساد ومن خلال توزيع أكثر عدلا للثروة.

وقال اليوم الأحد إنه سيواصل “إعادة ضبط” النظام السياسي بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل. كما استقال من الحزب الحاكم هذا العام وأشرف على إصلاحات سهلت تأسيس أحزاب سياسية جديدة.

وتوقعت استطلاعات رأي ألا يتمكن أي من المرشحين الخمسة الآخرين من الحصول على نسبة أصوات تتخطى العشرة بالمئة.

وقال تيمرلان صديقكوف، أحد سكان مدينة ألما آتا عشية التصويت “من بين المرشحين للرئاسة، لا أعرف سوى توكاييف، هذا أولا.. وثانيا الطريقة التي تصرف بها على المسرح الدولي كانت جذابة جدا”.

وذكر ناخب آخر من نفس المدينة يدعى سيرك ويعمل مديرا (35 عاما) أنه صوت ضد جميع المرشحين.

وقال “… أعتقد أن القوى التي ستأتي يجب أن تدرك أنها لم تمنحنا أي خيار حقيقي”.

وأفادت جماعات من المعارضة ووسائل إعلام محلية بأن الشرطة اعتقلت عشرات الأشخاص الذين نظموا احتجاجات محدودة على التصويت في ألما آتا ووصفوه بأنه غير قانوني. وقالت الشرطة إنه سيتم الإفراج عن بعضهم قريبا بينما سيواجه آخرون تهما بارتكاب جنح.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات إنه مع إغلاق مراكز الاقتراع في أنحاء قازاخستان بحلول الساعة 2100 بالتوقيت المحلي، كان 69.4 بالمئة من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم.

ومن المتوقع نشر بيانات استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بعد منتصف الليل (1800 بتوقيت جرينتش) ويُنتظر صدور النتائج الأولية غدا الاثنين.