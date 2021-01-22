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رئيس قرغيزستان الجديد يتخلى عن موكب السيارات واحتفالات التنصيب

22 - يناير - 2021
رئيس قرغيزستان الجديد يتخلى عن موكب السيارات وعن المأدبة عند التنصيب

رئيس قرغيزستان الجديد يتخلى عن موكب السيارات وعن المأدبة عند التنصيب

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اعلن المكتب الصحفي للرئاسة في قرغيزستان، أن رئيس البلاد الجديد صادر جباروف، رفض استخدام موكب السيارات الرئاسي، وتخلى كذلك عن إقامة مأدبة خلال فعالية تنصيبه كرئيس للجمهورية.

ونقل المكتب الصحفي، عن جباروف قوله: “لقد قررت التخلي عن الموكب الخاص، وعن المأدبة وغيرها من الفعاليات التنظيمية الاحتفالية الأخرى التي تنطوي على تكاليف مالية كبيرة. ومن المهم أن نطبق فقط الإجراءات الإلزامية التي يقتضيها القانون عند تولي منصب الرئيس”.

وبحسب الرئيس المنتخب، “على الدولة أن تركز كل اهتمامها، على استخدام الأموال العامة لدعم الناس، وتلبية احتياجاتهم”.

وقال: “مع الأخذ في الاعتبار، الوضع السياسي بعد أحداث أكتوبر والوضع الاقتصادي والمالي والوبائي في الجمهورية، أرى أنه من الضروري في مثل هذه الحالة التخلي عن الإجراءات المرهقة لاقتصاد البلاد. أعتقد أن الشعب سيتفهم ذلك ويدعمنا في هذا المجال”، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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