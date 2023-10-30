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رئيس "كوب 28": لإيجاد لغة مشتركة بشأن الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة

منذ ساعة واحدة
رئيس مؤتمر كوب28 المعني بالمناخ سلطان الجابر (رويترز)

رئيس مؤتمر كوب28 المعني بالمناخ سلطان الجابر (رويترز)

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شدد رئيس مؤتمر كوب28 المعني بالمناخ سلطان الجابر، اليوم الإثنين، على أنّه يدرك أن دول العالم لديها آراء قوية بخصوص إدراج اللغة المتعلقة بالوقود الأحفوري والطاقة المتجددة في النص الخاضع للتفاوض في قمة الأمم المتحدة للمناخ، التي تستضيفها الإمارات في غضون شهر.

وأضاف أنّه يتعين إيجاد أرضية مشتركة.

وقال الجابر: “أريد منكم التعاون من أجل التوصل لحلول يمكنها أن تحقق الاتساق والأرضية المشتركة والتوافق بين الأطراف كافة”.

أدلى الجابر بتصريحاته خلال قمة تمهيدية لمؤتمر كوب28 انعقدت في أبو ظبي بحضور نحو 70 وزيرًا و100 مندوب.

يشار إلى أنّ رئاسة قمة المناخ (كوب28) المقررة الشهر المقبل ومنظمتان للطاقة المتجددة، حثوا اليوم الإثنين، الحكومات على زيادة قدرات الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال بحلول عام 2030، كجزء من الجهود المبذولة لمنع الاحتباس الحراري من تجاوز 1.5 درجة مئوية.

    المصدر :
  • رويترز

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