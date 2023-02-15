رئيس كوب28: الإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية أولوية قصوى

قال سلطان الجابر مبعوث الإمارات للمناخ والمعين لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) اليوم الأربعاء إن أولويته القصوى ستكون الإبقاء على هدف خفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية قائما في وقت يتخلف فيه العالم عن هذا الهدف.

وتجاهل الجابر الانتقادات التي أثارها تعيينه رئيسا لمؤتمر كوب28 بالنظر لكونه يرأس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة، وقال لرويترز في أول تصريحات علنية له بشأن الأمر إن مكافحة تغير المناخ تتطلب جهدا موحدا.

وتدعو الإمارات ومنتجو الطاقة في الخليج إلى انتقال واقعي للطاقة بحيث تواصل الهيدروكربونات لعب دور لضمان أمن الطاقة مع الالتزام في الوقت نفسه بخفض الانبعاثات الكربونية.

وتقلص الزخم لمطالبة الحكومات والشركات بعدم استخراج النفط والغاز منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي وأزمة الطاقة في أوروبا.

وتتعهد الإمارات التي كانت أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ بالوصول بصافي الانبعاثات للصفر بحلول عام 2050.

ويعقد مؤتمر كوب28 بين 30 نوفمبر تشرين الثاني و12 ديسمبر كانون الأول وسيشهد أول تقييم عالمي منذ اتفاقية باريس التاريخية لعام 2015.