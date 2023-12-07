رئيس "كوب28" يحثّ الدول المشاركة على "الارتقاء بالمعايير"

ناشد الرئيس الإماراتي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، سلطان الجابر، الدول بالحفاظ على قوة الدفع واختتام القمة في الوقت المحدد بعد ما قال إنه أسبوع تحقق فيه تقدم تاريخي، وذلك قبل أصعب مرحلة للمفاوضات.

وأشاد الجابر في كلمة في وقت متأخر أمس الأربعاء، بوفود نحو 200 دولة لاتفاقها في اليوم الافتتاحي من القمة التي تستمر أسبوعين على صندوق “الخسائر والأضرار” لمساعدة الدول المنكوبة بكوارث مرتبطة بالمناخ.

وتعهدت دول وشركات ومؤسسات خيرية بجمع تمويلات للمناخ بقيمة 83 مليار دولار، وهو ما قال الجابر عنه للوفود إنه “يمكنه فقط الارتقاء بالمعايير”.

وتابع الجابر: “ما حققناه جميعًا في أسبوع فقط، في نظري، لا يقل عن كونه تاريخيا. خلال سبعة أيام، أظهرنا أن تعدد الأطراف ناجح حقًا ويبلي بلاء حسنًا”.

وبينما ساد الهدوء منطقة القمة اليوم الخميس، لتعليق المفاوضات رسميًا لوجود “يوم راحة” في جدول القمة، عملت الوفود على التوصل إلى اتفاق نهائي في كوب28 بحلول الموعد المقرر لختام المؤتمر يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول.

ومع استئناف القمة غدًا الجمعة، ستبدأ الدول تناول أدق التفاصيل، ومن المتوقع أن يضع الجابر خطة العمل للأسبوع الثاني، بما في ذلك هدف إنهاء القمة مثلما هو مخطط.

وسيكون ذلك إنجازًا لم تحققه محادثات مناخ الأمم المتحدة منذ كوب9 في ميلانو في إيطاليا قبل 20 عامًا.

وأفادت بيانات وأخبار من موقع (كربون بريف) الإلكتروني بأن ثمانية اجتماعات كوب من أصل الاجتماعات العشرة الأخيرة امتدت وقتًا إضافيًا بواقع 24 ساعة على الأقل، بما في ذلك كوب27 العام الماضي في مصر وكوب26 الذي سبقه في جلاسجو.

وفي المرحلة الأخيرة من كوب28 ستركز المفاوضات على بعض أصعب قضايا هذا العام.