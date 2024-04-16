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رئيس كوريا الجنوبية: التوتر بالشرق الأوسط يهدد اقتصاد وطاقة البلاد

منذ 8 دقائق
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

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قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء 16 نيسان/أبريل الجاري، إنه يجب أن يكون هناك رد وقائي على أي عوامل خطر ناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، وذلك بسبب اعتماد البلاد على إمدادات الطاقة من المنطقة.

وقال يون في بداية اجتماع لمجلس الوزراء إن التوتر في الشرق الأوسط له تأثير مباشر على أسعار النفط العالمية وهو ما يؤثر بدوره كثيرا على اقتصاد كوريا الجنوبية وسلسلة التوريد.

وتابع دون الخوض في تفاصيل “يجب أن يكون هناك رد وقائي على عوامل الخطر المختلفة التي يمكن أن تنشأ”.

وأضاف يون أن 60 بالمئة من النفط الذي تستورده كوريا الجنوبية يعبر من خلال مضيق هرمز.

وقال “الزيادة الكبيرة في تكاليف النقل وارتفاع أسعار النفط سيؤدي بشكل مباشر إلى صعود الأسعار بالنسبة لنا”

    المصدر :
  • رويترز

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