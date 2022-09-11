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رئيس كوريا الجنوبية سيحضر جنازة الملكة إليزابيث

منذ ساعة واحدة
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول

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قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول الأحد، إن الرئيس سيحضر جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

وستقام الجنازة الرسمية يوم الاثنين 19 سبتمبر أيلول.

ومن المتوقع أن يصل زعماء من جميع أنحاء العالم إلى لندن لحضور الجنازة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن الجمعة عزمه الحضور.

وقد أعلن قصر باكينغهام “الخميس 8-9-2022” عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز الـ 96 عاماً، بعد تدهور وضعها الصحي بشكل كبير.

واتخذ قصر باكنغهام، الخميس، خطوة غير عادية بإعلان وضع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحت الإشراف الطبي بعد أن أعرب أطباؤها عن قلقهم بشأن صحتها وأوصوا بأن “تبقى تحت المراقبة الطبية” في قصر بالمورال في أسكتلندا حيث تقيم.

    المصدر :
  • وكالات

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