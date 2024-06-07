رئيس كوريا الجنوبية سيزور تركيا وقازاخستان وأوزبكستان

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول القول اليوم الجمعة إن الرئيس سيتوجه إلى تركيا وقازاخستان وأوزبكستان في زيارة رسمية من الفترة من 10 إلى 15 يونيو حزيران.

وفي 17 من مارس الماضي قالت القوات الجوية الكورية الجنوبية، إنه من المقرر أن يقوم رئيس أركانها لي يونغ-سو بجولة تشمل 3 دول وهي الهند وتركيا والإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 17 و27 من مارس لمناقشة التعاون في صناعة الدفاع.

وسيلتقي “لي” مع وكيل وزارة الدفاع الهندي جيريدار أرماني وكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة التركية متين غوراك، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي إبراهيم ناصر العلوي للترويج لتميز الطائرات محلية الصنع.