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رئيس كوريا الجنوبية: لبذل كل الجهود للتعامل مع أضرار الفيضانات

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2023 8:36 صباحًا
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول - رويترز

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول - رويترز

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أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول توجيهات اليوم الاثنين ببذل كل الجهود الممكنة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 39 منهم عشرات القتلى في نفق غمرته المياه.

وتتعرض مناطق وسط وجنوب البلاد لأمطار غزيرة منذ يوم الخميس مع وصول موسم الأمطار الذي يبدأ في آواخر يونيو حزيران إلى ذروته. وأعلنت وزارة الداخلية أيضا عن فقد تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين.

ومن بين الضحايا، لقي 12 حتفهم في نفق في مدينة تشونغجو بوسط البلاد حيث غمرت المياه نحو 16 مركبة بينها حافلة يوم السبت بعد فترة وجيزة من انهيار حاجز على نهر قريب بسبب غزارة الأمطار.

 

    المصدر :
  • رويترز

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