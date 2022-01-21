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رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

منذ 7 دقائق
رئيس كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

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تعهد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، ببذل جهود لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الأخضر في القاهرة.

وقال مون في الاجتماع إن سيارات الركاب الكورية الجنوبية تشهد إقبالا كبيرا بين الشعب المصري، كما شاركت شركات كورية جنوبية في مشروع لبناء أكبر مصفاة لتكرير النفط في مصر، استكمل العمل فيها في عام 2020، مما يدل على التبادل الاقتصادي الوثيق بين سيئول والقاهرة.

وشدد على أن ما تحقق ما زال مجرد بداية، وأن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانيات بلا حدود، مقترحا التعاون الثنائي لتعزيز قاعدة التجارة والاستثمار وتوقيع اتفاقية تجارة متبادلة المنفعة بين البلدين، وتعزيز التعاون الصديق للبيئة مثل مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع البنية التحتية الصديقة للبيئة في مصر، والتعاون الصناعي المستقبلي مثل استكشاف مشاريع تعاونية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأكد أن الحكومة الكورية الجنوبية ستأخذ في اعتبارها ما طرحه رجال الأعمال لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى المجالات الصديقة للبيئة والصناعات المستقبلية، داعيا الحكومة المصرية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام والدعم.

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