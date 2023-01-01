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رئيس كوريا الجنوبية: يجب الرد على استفزازات كوريا الشمالية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - يناير - 2023 8:50 صباحًا
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

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قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحد، إن كوريا الشمالية ستواصل الاستفزازات النووية والصاروخية وإنه ينبغي للجيش الكوري الجنوبي أن يرد بشكل واضح، حسبما ذكر مكتبه.

ومع حلول العام الجديد، أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء بأن كوريا الشمالية أطلقت، الأحد 1/1/2023، صاروخاً باليستياً قصير ‏المدى في بحر الشرق المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.‏

وأوردت “يونهاب” نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن عملية الإطلاق هي الثانية على التوالي خلال أقل من 24 ‏ساعة، ونُفذت من منطقة يونغسيونغ في العاصمة بيونغ يانغ‎
.‎
هذا ودعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، إلى “زيادة هائلة” في ترسانة بلاده النووية، وخاصة التزود بصواريخ قوية جديدة من ‏أجل شن “ضربات نووية مضادة” حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الأحد‎.‎

    المصدر :
  • رويترز

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