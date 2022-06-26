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رئيس كوريا الجنوبية يجتمع مع زعيمي أمريكا واليابان

منذ 50 دقيقة
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول

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ذكر مسؤول في المكتب الرئاسي اليوم الأحد أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول سيجتمع مع زعيمي الولايات المتحدة واليابان يوم الأربعاء خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد.

وقال المسؤول إنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الثلاثي، وهو الأول من نوعه منذ سبتمبر أيلول 2017، في الساعة 2:30 مساء، رغم أن الموعد قد يتم تعديله.

وأضاف المسؤول أنه من المستبعد أن يعقد الرئيس يون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اجتماعا منفصلا.

وفي تصريحات منفصلة، قال مسؤول حكومي ياباني لرويترز إن قادة الدول الثلاثة سيعقدون اجتماعا في 29 يونيو حزيران.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلنت كوريا الجنوبية أنها تعتزم إرسال وفد إلى حلف شمال الأطلسي في بروكسل، حيث تسعى سول إلى تعزيز شراكتها مع المنظمة ولعب دور أكبر على الساحة الدولية.

وسيكون يون، الذي تولى السلطة في العاشر من مايو أيار، أول رئيس لكوريا الجنوبية يحضر قمة لحلف شمال الأطلسي، حيث وجهت الدعوة لبلاده وكذلك إلى اليابان وأستراليا ونيوزيلندا لحضور الاجتماع باعتبارهم شركاء للحلف في آسيا والمحيط الهادي.

وقال المكتب الرئاسي إن الاجتماع المقرر في 29 و30 يونيو حزيران في مدريد من المتوقع أن يركز على أزمة أوكرانيا، ويعتزم يون حشد التعاون الدولي ضد البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

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