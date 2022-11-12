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رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتعزيز التعاون مع الصين واليابان

منذ 41 دقيقة
يون سوك يول

يون سوك يول

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اقترح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، السبت، آلية لحوار ثلاثي مع الصين واليابان بما يشمل عقد قمة على مستوى الزعماء لمعالجة قضايا مثل الأمن وتغير المناخ.

وحث يون، في قمة لزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بمشاركة كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، على بذل المزيد من الجهود المشتركة للتغلب على الأزمات المعقدة في المستقبل مثل تلك الناجمة عن الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وكذلك المخاطر على الأمن الغذائي والطاقة الناجمة عن تغير المناخ.

وقال يون أيضا إن سلسلة الاستفزازات التي تقوم بها كوريا الشمالية ومحاولاتها لتعزيز قدراتها النووية والصاروخية تشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن يعقد يون اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا غدا الأحد في فنومبينه على هامش قمة آسيان، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

كما سيعقد يون اجتماعا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة إلى قمة ثلاثية مع بايدن وكيشيدا غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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