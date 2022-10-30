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رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد بعد مقتل 151 سخصا في حادث تدافع

منذ 44 دقيقة
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول

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أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحد حدادا عاما بعد مقتل نحو 151 شخصا بسبب تدافع في عيد الهالوين في منطقة مزدحمة بالحياة الليلية في سول.

وقدم يون تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال في بيان إن” هذا أمر مأساوي حقا، مأساة وكارثة ما كان ينبغي أن تحدث في قلب سول الليلة الماضية”.

وقال مسؤولو الطوارئ إن حشدا ضخما كان يحتفل بالهالوين في حي إتايوان الشهير اندفع إلى زقاق السبت. وأضافوا أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال تشوي سونج الاحد رئيس محطة إطفاء يونجسان إن 151 شخصا تأكد مقتلهم، من بينهم 19 أجنبيا من الصين وإيران وأوزبكستان والنرويج، وقال في إفادة صحفية في الموقع إن 82 شخصا أصيبوا بينهم 19 في حالة خطيرة.

وقال تشوي إن العديد من الضحايا كانوا من النساء في العشرينات من العمر.

وكانت تلك أول احتفالات بالهالوين منذ ثلاث سنوات بعد أن رفعت البلاد قيود مكافحة فيروس كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي، وكان كثير من المشاركين في الاحتفالات يضعون كمامات ويرتدون الملابس الخاصة باحتفالات الهالوين.

    المصدر :
  • رويترز

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