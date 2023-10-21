السبت 6 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 21 أكتوبر 2023 |
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رئيس كوريا الجنوبية يغادر لزيارة السعودية وقطر

منذ 7 دقائق
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول - رويترز

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول - رويترز

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أفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أنه غادر متوجها إلى السعودية وقطر اليوم السبت، لبحث التعاون في أنشطة الأعمال إلى جانب مناقشة الأوضاع الأمنية في ظل الأزمة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يجري يون محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غدا الأحد، وسيسافر إلى قطر يومي 24 و25 أكتوبر تشرين الأول لحضور قمة ومنتدى أعمال.

تأتي الزيارة بعد عام تقريبا من زيارة ولي العهد السعودي لكوريا الجنوبية ومناقشة التعاون في مجالات الطاقة والدفاع وتشييد البنى التحتية وتوقيع اتفاقيات استثمار بثلاثين مليار دولار مع شركات كورية.

وقال المكتب إنه من بين قادة الأعمال المرافقين للرئيس يون، الرئيس التنفيذي لسامسونج إلكترونيكس جاي واي لي والرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور إي.إس تشونغ ورؤساء مجموعات هانوا وجي.إس وإتش.دي هيونداي.

    المصدر :
  • رويترز

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