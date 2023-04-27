رئيس كوريا الجنوبية يغني في البيت الأبيض.. وبايدن يعلق

أنهى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول زيارته إلى البيت الأبيض، الأربعاء، بأداء غنائي نال إعجاب نظيره الأميركي جو بايدن.

ففي نهاية حفل عشاء مبهج أقيم في البيت الأبيض أمس الأربعاء، انتقل الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن والرئيس يون وزوجته كيم كون هي من قاعة الطعام الرسمية للقاعة الشرقية للاستمتاع بمجموعة من العروض الموسيقية.

وشدا نورم لويس وليا سالونجا وجيسيكا فوسك نجوم برودواي عددا من الأغاني.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فبعدما أنهى الفنانون عرضهم أخذ الرئيس بايدن زمام الأمور ودعا يون الذي يعشق أغنية (أمريكان باي) للانضمام له وغناء مقطوعة منها.

وبالفعل التقط يون الميكروفون وغنى الأجزاء الأولى من الأغنية باللغة الإنجليزية وفي تناغم بينما وقف بايدن والحضور يشاهدونه في ذهول وسعادة.

وقال بايدن ليون “لم يكن لدي أدنى فكرة” أنه يمكنه الغناء، ثم قدم له جيتارا موقعا من دون ماكلين الذي كتب الأغنية.