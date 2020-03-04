رئيس كوريا الجنوبية يلغي جولة لعدد من الدول بسبب “كورونا”

ألغى رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه -إن، اليوم الأربعاء، جولة تشمل الإمارات ومصر وتركيا كانت مزمعة في منتصف آذار/مارس الجاري بسبب فيروس كورونا، وفق البيت الأزرق الرئاسي.

وقال متحدث باسم البيت الأزرق في بيان له إنه ”استجابة لتفشي فيروس كوفيد – 19 في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات“.

وسجلت كوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية؛ ما دفعها لإلغاء عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية، ومددت العطلات المدرسية 3 أسابيع على مستوى البلاد.