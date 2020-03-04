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رئيس كوريا الجنوبية يلغي جولة لعدد من الدول بسبب “كورونا”

ألغى رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه -إن، اليوم الأربعاء، جولة تشمل الإمارات ومصر وتركيا كانت مزمعة في منتصف آذار/مارس الجاري بسبب فيروس كورونا، وفق البيت الأزرق الرئاسي.

وقال متحدث باسم البيت الأزرق في بيان له إنه ”استجابة لتفشي فيروس كوفيد – 19 في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات“.

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وسجلت كوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية؛ ما دفعها لإلغاء عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية، ومددت العطلات المدرسية 3 أسابيع على مستوى البلاد.

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