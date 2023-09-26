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رئيس لجنة الحملات الانتخابية في "الشيوخ الأمريكي" يدعو مينينديز للاستقالة

منذ 16 دقيقة
السناتور الديمقراطي بوب مينينديز

السناتور الديمقراطي بوب مينينديز (رويترز)

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قال السناتور الأمريكي جاري بيترز رئيس لجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية في مجلس الشيوخ (الثلاثاء 26-9-2023) إنه يجب على السناتور الديمقراطي بوب مينينديز الاستقالة بعد أن اتهمه الادعاء بتلقي رشى.

من جهته، دفع رجل أعمال من ولاية نيوجيرسي، الثلاثاء ببراءته من اتهامات برشوة السناتور الأمريكي بوب مينينديز.

وقدم وائل حنا (40 عاما) التماسا في جلسة أمام القاضي أونا وانج في المحكمة الاتحادية في مانهاتن.

ومن المقرر أن يتم استدعاء مينينديز (69 عاما) وزوجته نادين مينينديز (56 عاما) ورجلي أعمال آخرين متهمين برشوة السناتور البارز عن ولاية نيوجيرسي غدا الأربعاء.

ويقول ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب اجتماعات في عام 2018 بين مينينديز ومسؤولين مصريين وإن هؤلاء المسؤولين ضغطوا على السناتور للتوقيع على مساعدات عسكرية حجبتها واشنطن عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. ويشغل مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لكنه تنحى مؤقتا بعد وقت قصير من توجيه الاتهام إليه.

وأضاف ممثلو الادعاء أن في المقابل وضع حنا زوجة مينينديز على جدول رواتب الشركة التي يديرها وتتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال التي يتم شحنها من الولايات المتحدة إلى مصر.

وينفى مينينديز وزوجته ارتكاب أي مخالفات، ويرفض السناتور دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة.

    المصدر :
  • رويترز

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