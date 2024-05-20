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رئيس لوجانسك التي ضمتها روسيا: قصف أوكراني لمستودع وقود للمرة الثالثة هذا الشهر

منذ 45 دقيقة
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قال رئيس منطقة لوجانسك التي ضمتها روسيا في أوكرانيا اليوم الاثنين: “إن القصف الأوكراني ألحق أضرارا بمستودع للوقود وأدى إلى نشوب حريق في بلدة دوفجانسك”.

‭ ‬وهذا هو الهجوم الأوكراني الثالث من نوعه على مستودعات في المنطقة خلال شهر مايو الجاري.

وكتب ليونيد باسيشنيك، عبر تطبيق الرسائل القصيرة تيليجرام، إن القوات الأوكرانية استخدمت القنابل العنقودية في الهجوم على البلدة، التي تطلق عليها الإدارة المحلية التي نصبتها روسيا اسم سفيردلوفسك، وهو نفس اسمها خلال الحقبة السوفيتية.

ولم يصدر تعليق رسمي أوكراني على الهجوم على مستودع الوقود.

وأعلن باسيشنيك عن هجومين على مستودعين لتخزين النفط في وقت سابق من الشهر أحدهما في لوجانسك، وهي المدينة الرئيسية بالمنطقة، والثاني في بلدة روفنكي بالقرب من دوفجانسك.

    المصدر :
  • رويترز

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