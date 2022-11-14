رئيس مؤتمر المناخ كوب27: الوقت ليس في صالحنا والعالم يراقب

قال سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ (كوب27) في مصر، أمام قمة المناخ (الاثنين 14-11-2022) إنه يريد اتفاقا شاملا للمناخ تترتب عليه نتائج ذات مغزى يتم الاتفاق عليها يوم الجمعة، وذكّر المندوبين بأن العالم يراقب المحادثات.

وقال للوفود إن الهدف المشترك هو تبني قرارات ونتائج توافقية يوم الجمعة تشكل نتائج شاملة وطموحة ومتوازنة لمؤتمر شرم الشيخ.

وأضاف أن الأمر متروك للمجتمعين في شرم الشيخ للارتقاء إلى مستوى المناسبة والاستجابة للمطالب والنداءات من المجتمعات في أنحاء العالم. ومضى قائلا إنه لن يكون هناك قبول بما هو أقل من نتائج ذات أهمية ومغزى في كوب27.

ومضى قائلا إن “الوقت ليس في صالحنا والعالم يراقب”.