الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
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رئيس مالاوي: مقتل نائب الرئيس وجميع من كانوا معه على متن الطائرة

منذ 3 دقائق
نائب رئيس مالاوي ساولوس كلاوس تشيليما

نائب رئيس مالاوي ساولوس كلاوس تشيليما

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قال رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا في خطاب للأمة اليوم الثلاثاء إن جميع من كانوا على متن الطائرة التي تقل نائبه ساولوس كلاوس تشيليما واختفت أمس الاثنين لقوا حتفهم.

وعُثر على حطام الطائرة العسكرية التي كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما في منطقة جبلية في شمال البلاد بعد عملية بحث استمرت أكثر من يوم. وقال الرئيس اتشاكويرا في خطاب مباشر على التلفزيون الرسمي إنه لم يكن هناك ناجون من الحادث.

وشهدت البلاد منذ أمس عمليات البحث عن طائرة عسكرية مفقودة كانت تقل تشيليما البالغ من العمر 51 عامًا والسيدة الأولى السابقة شانيل دزيمبيري وثمانية آخرين يشتبه في تحطمها في منطقة جبلية شمال البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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