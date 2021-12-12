رئيس مالي يتعهّد بوضع جدول زمني للانتخابات

تعهّد الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا تقديم جدول زمني انتخابي قبل 31 كانون الثاني 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة، بهفد تهدئة قادة دول غرب أفريقيا المجتمعين الأحد في نيجيريا.

بعد انقلابين عسكريين في آب 2020 وأيار 2021، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي وفرضت في قمتها الأخيرة عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات إضافية وهو احتمال يقلق باماكو.

قبل القمة، كتب الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غانا نانا أكوفو-أدو.

وفي رسالته الواقعة في صفحتين والتي حصلت عليها وكالة فرانس برس، كتب “تتعهد جمهورية مالي، عبر صوتي، أن تزودكم بحلول 31 كانون الثاني 2022 كحدّ أقصى، جدولا زمنيا مفصّلا يمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.

ويساور السلطات المالية القلق من أن تشدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات التي فرضتها في القمة السابقة في 7 تشرين الثاني.

وعلى قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اتخاذ قرار بشأن ما سيحصل بعد تخلّف السلطات في مالي عن احترام التزامها الأولي بتنظيم انتخابات في أواخر شباط 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة.

وجمّدت المجموعة الأصول المالية وحظرت سفر كلّ من اعتبرتهم متورطين في تأخير الانتخابات داخل منطقة غرب أفريقيا، منهم نحو 150 شخصية بينها رئيس الوزراء ومعظم الوزراء، بالإضافة إلى افراد عائلاتهم.

وهدّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بفرض عقوبات إضافية.

وبررت الحكومة المالية تأجيلها للانتخابات باستمرار عدم الاستقرار في البلاد.

لم يوضح غويتا في رسالته خطورة الوضع الأمني، خصوصًا بعد أن قُتل 30 مدنيًا على الاقل وسبعة من جنود حفظ السلام في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون واستهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة وسط مالي في 4 كانون الأول.

لكنه تطرّق إلى الجهود المبذولة من أجل “تأمين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وذات صدقية” أي “تكثيف” العمليات لحماية المنطقة وتقديم قانون انتخابي في تشرين الثاني وإطلاق المشاورات السبت التي قدّمتها الحكومة كشرط أساسي مسبقًا.