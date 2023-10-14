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رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: لقد فشلنا في مهمتنا ولا خلاف في ذلك

منذ 16 دقيقة
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي

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قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي (السبت 14-10-2023) إن إسرائيل لم تتلق أي تحذير ملموس، حتى من مصر، بشأن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حركة حماس من غزة.

وأضاف تساحي هنغبي في تصريحات لصحفيين أنه تم استدعاء رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) من أجل إحاطة غير عادية في الرابعة من صباح ذلك اليوم، أي قبل ساعتين ونصف من بدء الهجوم، بشأن معلومات استخباراتية جديدة لكن ذلك لم يستلزم التعبئة.

واعتبر هنغبي أن إسرائيل تعرضت لضربة مؤلمة لكن عليها الانطلاق في المعركة والانتصار.

وأضاف: “لقد فشلنا في مهمتنا ولا خلاف في ذلك، وسنفحص أسباب الفشل وتعرضنا لضربة مؤلمة لكننا نركز على الرد الآن”.

واعترف هنغبي بأنه قد اخطأ التقدير عندما قال إن حماس لن تجرؤ على التحرك ضد إسرائيل لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن هدفهم الآن ألا تبقى حماس موجودة كسلطة في قطاع غزة وسيتم القضاء على كل إمكانياتها وقدراتها.

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