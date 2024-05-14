رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي: بيانات أسعار المنتجين "متباينة"

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الثلاثاء إن أحدث تقرير عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة جاء “متباينا” أكثر منه “مرتفعا” بالنظر إلى أنه تم تعديل بيانات سابقة بالخفض حتى مع كون بيانات أبريل نيسان أعلى من المتوقع.

وأضاف باول “لن أقول إنها مرتفعة، سأقول إنها متباينة”، وذلك خلال فعالية في أمستردام بعدما أصدرت وزارة العمل بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أبريل نيسان.

وقال باول “سنعرف بالوقت” في معرض رده على سؤال عما إذا كانت موجة التضخم الأخيرة التي تجاوزت المتوقع قد تعني أن سعر الفائدة الرئيسي لا يضع ما يكفي من القيود لإعادة التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه المركزي الأمريكي. لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يكون تحرك البنك المركزي المقبل بشان أسعار الفائدة هو الزيادة.

وأردف أن من المرجح أكثر أن يعني ذلك أن أسعار الفائدة ستظل مثلما هي في نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة لمدة أطول من المتوقع سابقا.

فيما قال في وقت سابق، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بشكل أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.

وقال باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام “أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى… على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي…أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت”.