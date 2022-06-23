رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي متفاجئ من شدة التضخم.. ويحذر!!

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى إقرار تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود وتقديم تخفيف مؤقت للأسر الأمريكية هذا الصيف.

من جهته أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الأربعاء بأن شدة التضخم فاجأت بشكل واضح السلطات النقدية، وحذر من احتمال حدوث مفاجآت أخرى، ولكنه أكد في خطاب ألقاه أمام الكونغرس، أن الاقتصاد الأميركي قوي بدرجة كافية وفي وضع جيد لمواجهة تشديد السياسة النقدية.

وشدد باول على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بقوة بخفض التضخم (الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما) على وجه السرعة، وأن صانعي السياسة النقدية يتحركون على وجه السرعة لعمل هذا، موضحا أن معظم المؤشرات الرئيسية للتضخم مؤخرا تشير إلى أننا نحتاج لتسريع وتيرة زيادات الفائدة، لكن مع ذلك فإن زيادات أسعار الفائدة لن تدفع أسعار البنزين أو الغذاء للانخفاض.

وقال باول: من الضروري أن نخفض التضخم إذا أردنا أن تكون لدينا فترة مستدامة لأوضاع قوية لسوق العمل تعود بالنفع على الجمي»، مضيفا أن البنك المركزي سيبحث في الأشهر المقبلة عن أدلة مقنعة على انحسار ضغوط الأسعار.

وجاءت تعليقات باول بعد ساعات من قول مستشارة اقتصادية للرئيس جو بايدن الثلاثاء إن البيت الأبيض يشعر بالقلق إزاء مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة، لكنه يعتقد أن أساسيات الاقتصاد ما زالت قوية بما فيه الكافية للتعامل معها.

وصرحت سيسيليا روز لشبكة سي إن بي سي أنه من الواضح أن ذلك يشكل مصدر قلق، لكن العمود الفقري لاقتصادنا ما زال قوياً. وعادت روز إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل في الربع الأول، وشددت على أنه نتج عن ضعف الصادرات. وأضافت إذا نظرتم إلى المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير، فإنها كانت في الواقع قوية جدا من حيث الإنفاق الاستهلاكي. ما زالت سوق العمل قوية، مشيرة إلى أن النمو مستمر.

وقال توماس باركين، رئيس مكتب ريتشموند الإقليمي للبنك المركزي خلال كلمة ألقاها في ريتشموند بولاية فيرجينيا: ما زالت البيانات الاقتصادية اليوم تبدو جيدة نسبيا.

وأوضح أن العودة إلى الوضع الطبيعي لن تمر بالضرورة في حالة ركود، حتى لو كان الخطر موجوداً.