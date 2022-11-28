رئيس مجلس السيادة السوداني يجمد نشاط النقابات المهنية

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الاثنين، “قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل”، وذلك وفق بيان أصدره المجلس.

وفي أعقاب استحواذ الجيش على السلطة في 2021 عاود الإسلاميون الذين حكموا البلاد في السابق الظهور في قطاع الخدمة المدنية وأعيد تأسيس النقابات التي كانوا يسيطرون عليها.

وأمر البرهان في قرار تال بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات تلك الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة.

وأضاف البيان أن اللجنة ستشكل أيضا “لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية”.

ويقول قادة الجيش والأحزاب التي تقاسموا معها السلطة قبل الانقلاب إن المحادثات جارية للوصول إلى تسوية سياسية جديدة وإنهاء الجمود السياسي الذي يسود السودان منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.