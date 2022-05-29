رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن رفع حالة الطوارئ

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما اليوم الأحد برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وذلك وفقا لبيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأضاف البيان أن قرار البرهان جاء “لتهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية”.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، أوصى في وقت سابق الأحد، برفع حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، بما لايتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون.

وبحث مجلس الأمن والدفاع، خلال جلسة ترأسها البرهان في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، “مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، وضرورة تهئية الأجواء والمناخ الملائم للحوار، والتوافق الوطني”، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني.

وقال وزير الدفاع، ياسين إبراهيم، الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي، إن “المجلس رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، بما لايتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون”.

ويشهد السودان اضطرابات سياسية منذ أن دفعت مظاهرات على مدى شهور الجيش لعزل الرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل 2019.