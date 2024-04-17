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رئيس مجلس النواب الأمريكي: مشاريع مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تناقش اليوم

منذ 32 دقيقة
مايك جونسون

مايك جونسون

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الأربعاء إن نص أربعة مشروعات لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي ستُقدم في وقت لاحق اليوم مع مشروع آخر “يحتوي تدابير لمواجهة روسيا والصين وإيران”.

وذكر أن لجنة قواعد المجلس ستنشر أيضا نص مشروع منفصل للأمن الحدودي وسيجري التصويت الأخير على تمريره مساء يوم السبت.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

ويذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

    المصدر :
  • رويترز

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