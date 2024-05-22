رئيس مجلس النواب الأمريكي يتحرك لدعوة نتنياهو لإلقاء كلمة بالكونغرس

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يوم الثلاثاء ، إنه على وشك دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة بالكونجرس حتى لو لم يوافق زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على ذلك.

وقال جونسون للصحفيين في مبنى الكونجرس إنه أمهل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر حتى الثلاثاء للتوقيع على رسالة تدعو نتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة.

وأضاف “إن لم يوافق، سنمضي قدما وسندعو نتنياهو لمجلس النواب فقط”.

وأكد شومر أنه تحدث إلى جونسون.

وقال للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي “أناقش ذلك الآن مع رئيس مجلس النواب، وكما قلت دائما، علاقتنا مع إسرائيل متينة. إنها تتجاوز أي رئيس وزراء أو رئيس”.

ويسلط الانقسام المحتمل بين الحزبين في هذا الشأن الضوء على التأثير السياسي للنهج الأمريكي تجاه إسرائيل قبل شهور من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، والتي سيتنافس فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وانتقد الجمهوريون بايدن بسبب حجبه شحنة أسلحة كانت مخصصة لإسرائيل على الرغم من أنه عمليات إعداد شحنات أخرى لم تتوقف.

وألقى نتنياهو، الذي يميل منذ فترة طويلة إلى الجمهوريين، كلمة في مارس آذار على أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ عبر دائرة تلفزيونية، بعد أسبوع تقريبا من إلقاء شومر خطابا بمجلس الشيوخ وصف فيه رئيس الوزراء بأنه عقبة أمام السلام وحث على إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

ويعد إلقاء كلمة على جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكي تشريفا نادرا يقتصر في العادة على أقرب حلفاء الولايات المتحدة أو الشخصيات العالمية الكبرى. وتحدث نتنياهو في جلسات مشتركة للكونجرس في ثلاث مناسبات من قبل آخرها في عام 2015.