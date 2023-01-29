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رئيس مجلس النواب الأمريكي يناقش مع بايدن سقف الدين والإنفاق

منذ 4 دقائق
كيفن مكارثي

كيفن مكارثي

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأحد، إنه سيلتقي بالرئيس جو بايدن يوم الأربعاء لمناقشة رفع سقف الدين الاتحادي مع وضع الإنفاق الحكومي تحت السيطرة، مضيفا أن الجمهوريين لن يسمحوا بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وقال مكارثي لبرنامج (فيس ذا نيشن) الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) “أعلم أن الرئيس قال إنه لا يريد أي مناقشات. لكنني أعتقد بأن من المهم للغاية أن تكون حكومتنا بالكامل مصممة من أجل التوصل إلى حلول وسط”.

وتابع “أريد أن أتوصل لطريقة معقولة ومسؤولة يمكننا بها رفع سقف الدين والسيطرة على هذا الإنفاق الجامح”.

وفعّلت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الشهر إجراءات استثنائية لإدارة السيولة بغية الحيلولة دون تجاوز سقف الدين الاتحادي المفروض من الكونجرس والبالغ 31.4 تريليون دولار.

لكن دون رفع السقف بحلول أوائل يونيو حزيران، قالت الخزانة إنها قد تواجه عجزا في السيولة لدفع الفواتير الحكومية مما يثير أكبر خطر للتخلف عن السداد منذ أزمة سقف الدين في 2011.

وأحجم متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق لكن مسؤولا مطلعا على خطط الاجتماع أكد أنه سينعقد يوم الأربعاء.

وتعهد بايدن من قبل بمناقشة مسألة الدين مع مكارثي لكن البيت الأبيض قال إنه لن يتفاوض بشأن رفع سقفه.

    المصدر :
  • رويترز

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