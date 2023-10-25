رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد يستهل ولايته بالإعلان عن قرار داعم لإسرائيل

انتخب الجمهوريون أخيرا مايك جونسون رئيساً لمجلس ‏النواب الأميركي الأربعاء، ليضعوا حداً لخلافات في صفوف ‏الحزب استمرت أسابيع وأحدثت شللاً في الكونغرس في ظل ‏فترة تشهد أزمات دولية وداخلية.‏

ونال جونسون النائب عن لويزيانا الذي يُعدّ حليفاّ للرئيس ‏السابق دونالد ترامب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير ‏نتيجة انتخابات العام 2020، إجماع حزبه عليه كرئيس ‏مجلس النواب الـ56.‏

وأعلن جونسون في خطاب الأربعاء أن أولى خطواته في المنصب ستتمثل باقتراح قرار يدعم إسرائيل في حربها ضد “حماس”.

وقال عضو الكونغرس الجمهوري: “أعظم حليف لأمتنا في الشرق الأوسط يتعرض لهجوم.. أول مشروع قانون سأطرحه على هذا المجلس يعد وقت قصير سيكون لدعم صديقتنا العزيزة جدا إسرائيل. إنه أمر تأخرنا في القيام به”.