رئيس مجلس النواب الروسي نقل رسالة من بوتين للقيادة الإيرانية

قال مجلس النواب الروسي إن رئيسه فياتشيسلاف فولودين نقل رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى القيادة الإيرانية خلال زيارة لطهران اليوم الأربعاء.

وأضاف المجلس أن فولودين، الذي حضر جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التقى بالرئيس المؤقت محمد مخبر.

وفي هذا السياق، أمّ الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي صلاة الجنازة على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في طهران اليوم الأربعاء بينما هرعت المؤسسة الدينية لتنظيم انتخابات مبكرة قد تضعف شرعيتها بشكل أكبر وسط استياء شعبي متزايد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 28 يونيو حزيران لاختيار خليفة لرئيسي الذي قُتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد. ولم يظهر الإيرانيون اهتماما يُذكر بانتخابات 2021 التي منحت رجل الدين المحافظ الرئاسة، وهو منصب يشرف شاغله على إدارة الشؤون اليومية للحكومة.

وتوفي رئيسي بينما تشهد إيران توترات بين القيادة الدينية والمجتمع الأوسع يزيد حدتها تشديد الضوابط السياسية والاجتماعية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتجاهلت أعداد متنامية من الناخبين الانتخابات الأخيرة، وهو مؤشر مثير للقلق بالنسبة للقيادة التي ترى أن الإقبال على التصويت هو اختبار لمصداقية الجمهورية الإسلامية التي تأسست قبل نحو 45 عاما.