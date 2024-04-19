رئيس منظمة الفاو: نفقات حروب 2024 تكفي لتحقيق الأمن الغذائي بالعالم

قال الرئيس المستقل لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، هانس هووغيفين، أمس الخميس، إن نفقات الحروب في 2024 تكفي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم.

جاء ذلك في كلمة له ضمن اليوم الأول من جلسات الدورة الـ33 لمؤتمر الفاو الإقليمي لإفريقيا، الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط، على مدار 3 أيام، تابعها مراسل الأناضول.

وقال هووغيفين، إن “الأموال التي أنفقت هذا العام على الحروب، كان يمكن استعمالها حلولا لتحقيق الأمن الغذائي في العالم، وليس في إفريقيا فقط”.

وأضاف: “علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة لذلك”.

وأوضح هووغيفين، أن “برنامج التنمية المستدامة في أفق عام 2030 حدد الغايات والحلول”.

وتساءل: “ما السبيل لتحقيق ذلك؟ حين نصل لهذه المرحلة يسود صمت مطبق، ولذلك يجب أن نلتزم بتعهداتنا”.

من جهته، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في كلمة بالمؤتمر: “رصدنا 14 مليار دولار، لإيجاد حلول للأزمة المائية التي تعيشها المملكة، خلال الـ5 أو الـ6 سنوات المقبلة”.

وأكد أن “الالتزام المغربي إزاء تعبئة الموارد المالية من أجل توفير الماء للزراعة وللشرب وتمويل مشاريع تحلية مياه البحر، يصل إلى مستويات لا يستهان بها”.

ويشارك في المؤتمر مندوبون من جميع أنحاء إفريقيا، بينهم وزراء زراعة ومسؤولون آخرون.

ويمثل المؤتمر، حسب الفاو، “فرصة كبيرة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي”.