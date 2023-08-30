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رئيس نيجيريا: نراقب بقلق بالغ تطورات الأوضاع في الغابون

منذ 10 دقائق
بولا تينوبو

بولا تينوبو

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قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس أيضا تكتل إيكواس، إن الرئيس يعمل عن كثب مع رؤساء دول أفريقية أخرى بشأن سبل الرد على محاولة الانقلاب في الغابون.

وأضاف المتحدث أن تينوبو يراقب “بقلق بالغ” تطورات الأوضاع في الغابون و”عدوى الاستبداد” المتفشية في القارة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ضباط كبار في الغابون الاستيلاء على السلطة في البلاد، في أعقاب فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وظهر القادة على قناة الغابون 24 ليعلنوا الاستيلاء على السلطة في ثاني انقلاب في أفريقيا في غضون أسابيع قليلة.

    المصدر :
  • رويترز

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