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رئيس نيجيريا يستدعي سفراء بلاده في أنحاء العالم

منذ 21 دقيقة
بولا تينوبو

بولا تينوبو

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قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو ،السبت، إن الرئيس أمر باستدعاء سفراء بلاده في أنحاء العالم على الفور.

وأضاف المتحدث أجوري نجيلالي “الرئيس مصمم على ضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي من الآن فصاعدا هي السمة المميزة لتقديم الخدمات … للمواطنين والمقيمين والزوار المحتملين على حد سواء”.

وقال مكتب تينوبو في بيان إن ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف أُعفيا من “الاستدعاء” بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

لدى نيجيريا 109 بعثات دبلوماسية في أنحاء العالم تضم 76 سفارة و22 لجنة عليا و11 قنصلية.

ومن المقرر أن يجري تينوبو، الذي شرع في إجراء أكبر إصلاحات في البلاد منذ عقود، محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسوف يلتقي أيضا بقادة البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال اجتماع مجموعة العشرين الشهر الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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