رئيس "هاباج لويد" يتوقع انتهاء أزمة البحر الأحمر قبل نهاية 2024

قال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة شحن الحاويات الألمانية (هاباج لويد) اليوم الاثنين إنه يتوقع انتهاء أزمة حركة السفن في البحر الأحمر قبل نهاية العام.

وتواجه الشركات المشغلة للسفن أزمة منذ فترة طويلة إذ يهاجم المسلحون الحوثيون المتمركزون في اليمن السفن المبحرة في البحر الأحمر، وهو أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، مما يتسبب في تغيير مسار السفن والمرور عبر جنوب القارة الأفريقية وهو أمر مكلف.

وأضاف يانسن في حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمتها الشركة “توقعي الشخصي أن تنتهي أزمة البحر الأحمر قبل نهاية 2024”.

وذكر أنه أكثر تفاؤلا إلى حد ما بشأن مدة الأزمة مقارنة بمتوسط التوقعات ​​في قطاع الشحن.