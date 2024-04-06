رئيس هيئة الأركان في إيران يتوعد: انتقامنا "حتمي" وفي التوقيت الذي نريد

توعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري بأن رد طهران على الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق هو أمر حتمي، وفي التوقيت الذي تحدده.

ووصف باقري خلال كلمة له أثناء مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، الهجوم بأنه خطوة جنونية، محملاً واشنطن المسؤولية الرئيسية في تنفيذه.

وفي تعليقه على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال باقري إن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها ولم تتمكن من القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

من ناحية أخرى قال مسؤول أمريكي أمس الجنعة، إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة ردا على قصف إسرائيلي على السفارة الإيرانية في سوريا.

وتأكيدا لتقرير بثته شبكة (سي.إن.إن) أفاد باحتمال وقوع هجوم في الأيام القليلة المقبلة، قال المسؤول الأمريكي “نحن بالتأكيد في حالة يقظة عالية”.

وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن التهديد الذي تمثله إيران في اتصال هاتفي أمس الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن “إن فرقنا على اتصال منتظم ومستمر منذ ذلك الحين. والولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل في مواجهة التهديدات من إيران”.