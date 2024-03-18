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رئيس هيئة شؤون الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تضيّق على الأسرى منذ بداية شهر رمضان

منذ 48 دقيقة
سجون الاحتلال الإسرائيلي

سجون الاحتلال الإسرائيلي

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كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس أن دارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صعدت من إجراءاتها بحق الأسرى والأسيرات منذ بداية شهر رمضان.

وقال فارس ضاعفت إدارة سجون الاحتلال من الإجراءات القمعية تحديداً عمليات الضرب المبرح والإهانات والحط من الكرامة ومصادرة المصاحف من الغرف.

وأضاف تعيين القائم بأعمال مدير إدارة السجون كوبي يعقوبي المحسوب على الفاشي إيتمار بن غفير الذي يحاول أن يثبت ولائه لمنصبه مما يضمن له تعيينه مديراً فعلياً لإدارة السجون على حساب كرامة الأسرى وصحتهم وحياتهم .

-واعتبر فارس أن الأوضاع باتت أخطر مما يمكن أن يتخيله احد، إذ أصبحت حياة الاسرى مهددة بالمعنى الحقيقي.

وبحسب فارس فإن الأسرى المعزولين يتعرضون لشتى صنوف التعذيب والإهانة من قبل السجانين والوحدات الخاصة.

كما كشف فارس أن من أكثر المستهدفين بهذه السياسات خلال الأيام الماضية القائد مروان البرغوثي، والذي اعتدى عليه بالضرب كذلك الأسير ثابت مرداوي إذ أن استهدافهم هدد حياتهم بشكل حقيقي.

ودعا فارس الكل الفلسطيني الوقوف عند مسؤولياتهم في التصدي لهذه السياسات الإجرامية، وتوظيف كل الطاقات والامكانيات لحماية الأسرى وتوفير مظلة ردع وحصانة لنصرتهم.

    المصدر :
  • وكالات

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