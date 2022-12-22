رئيس هيئة قناة السويس يرحب بالاستثمار الأجنبي ويؤكد التمسك بالسيادة

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع (الخميس 22-12-2022) إن القناة ترحب بالاستثمار الأجنبي لكنه شدد على أنه لن تكون للأجانب سيطرة على القناة ولا على صندوق مقترح لتعزيز إدارة مواردها.

جاءت تصريحات ربيع للصحفيين بعد مناقشة البرلمان هذا الأسبوع تعديلات قانونية لتدشين الصندوق، مما أثار تكهنات بشأن فتح الباب أمام بيع حصص في القناة للأجانب.

وأشار ربيع في مؤتمر صحفي إلى أن الصندوق، الذي تجري نقاشات بشأنه منذ سنوات، يهدف لحماية موارد القناة من أجل إعادة الاستثمار، وكذلك للمساعدة في مواجهة التحديات أو الأزمات غير المتوقعة.

وأوضح أن الصندوق سيكون منفصلا عن هيئة قناة السويس، التي تعمل بالفعل مع شركات أجنبية لتطوير مشروعات. وأضاف أن المستثمرين سيأتون للمشروعات قيد التنفيذ وليس للصندوق.

تأتي مناقشة تدشين الصندوق في البرلمان في وقت تعمل فيه مصر‬ لحشد الاستثمارات من الخارج والقطاع الخاص للمساعدة في معالجة أزمة نقص العملة الصعبة التي تعيق الواردات وتؤدي إلى تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية.

وتمثل قناة السويس، وهي أسرع ممر مائي بين آسيا وأوروبا، مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي لمصر، ومن المتوقع أن تدر عائدات بنحو ثمانية مليارات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران.