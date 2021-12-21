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رئيس وزراء أرمينيا: هناك إمكانية لاستئناف حركة السيارات مع أذربيجان

21 - ديسمبر - 2021
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

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قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إنه قد يتم استئناف حركة النقل بالسيارات بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك وفقا لنتائج لقاءاته مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، في سوتشي وبروكسل مؤخرا.

وأضاف باشينيان: “أود أن أشير إلى أنه بعد اجتماع 26 نوفمبر في سوتشي بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعد اللقاء في 14 ديسمبر في بروكسل بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أصبح من الممكن التوصل إلى اتفاق مع أذربيجان بشأن استئناف حركة النقل بالسيارات. لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن استئناف الاتصالات بالسكك الحديدية “.

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء أرمينيا، إنه تم خلال لقاء مع الرئيس الأذربيجاني في بروكسل، التأكيد على اتفاق لبناء خط سكة حديد تربط الدولتين.

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