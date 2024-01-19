رئيس وزراء أرمينيا: يجب أن يكون لدينا دستور جديد

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قال الجمعة إن البلاد بحاجة إلى دستور جديد لتعزيز “تطلعاتها الديمقراطية”.

ونقلت الوكالة عن باشينيان خلال اجتماع في وزارة العدل “يجب أن يكون لدينا دستور يجعل جمهورية أرمينيا أكثر قدرة على المنافسة والصمود وسط الظروف الجيوسياسية والإقليمية الجديدة”.

وأفادت الوكالة بأن باشينيان، الذي كان زعيما للمعارضة الليبرالية لفترة طويلة ووصل إلى السلطة بسبب ثورة عام 2018 التي أطاحت بالنخبة الحاكمة السابقة، أكد ضرورة بذل كل ما يمكن لتعزيز شرعية أرمينيا.

وفي عهد باشينيان، خسرت أرمينيا حربا في عام 2020 مع أذربيجان في منطقة ناجورنو قرة باغ الانفصالية التي فر منها سكانها المنحدرون من أصول أرمينية العام الماضي بعد عملية عسكرية أذربيجانية.

واتخذ باشينيان خطوات لإبعاد البلاد عن حليفتها التقليدية روسيا وبناء علاقات مع الدول الغربية ويشارك أيضا في محادثات لتوقيع اتفاقية سلام محتملة مع أذربيجان من شأنها أن تنهي ثلاثة عقود من الصراع.